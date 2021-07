Nur 45 Minuten hatte ein Volvo-Fahrer sein Fahrzeug am Donnerstagvormittag zwischen 10 und 10.45 Uhr in der Elsa-Brändström-Straße 1 geparkt. Als er wieder zum Parkplatz kam, musste er laut Polizei feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Heckstoßstange beschädigt worden war. Sachschaden: etwa 2500 Euro. In der Philipp-Best-Straße, Höhe Hausnummer 22, stand ein VW Passat, der zwischen Montagabend und Donnerstagmittag von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer an der vorderen linken Stoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird hier auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.