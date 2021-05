Auf einem Schaden von etwa 1500 Euro hat ein Unfallverursacher laut Polizei eine Geschädigte sitzen lassen. Die Frau hatte ihren VW Golf am Sonntag zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr im Sauweideweg, Höhe Hausnummer 8, geparkt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken Heckstoßstange beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-1100 zu wenden. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de eingeschickt werden.