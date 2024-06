Bei jungen Menschen das Interesse an Politik wecken und ihnen vermitteln, wie Wahlen funktionieren – das sollen die Juniorwahlen. Schulen in ganz Deutschland nahmen am Mittwoch an der Aktion teil, das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) war eine davon. Schüler der Klassenstufen sieben bis zehn sollten ihre Stimmen abgeben.

Die Schülerinnen und Schüler simulieren die Europawahl. Und die Bedingungen im Klassenzimmer sollen so echt wie möglich sein. Es gibt Wahlbenachrichtigungen, Wahlzettel und Kabinen,