Nach der Einführung der Pflegeversicherung 1995 wurden in Rheinland-Pfalz 135 Beratungs- und Koordinierungsstellen (abgekürzt: Beko) eingerichtet. Diese Stellen seien vom Land finanziell gefördert worden, berichtet Sigrid Weidenauer-Sauer. Angeschlossen waren sie an zwei Ambulante Hilfe-Zentren, in Frankenthal getragen einerseits von der Ökumenischen Sozialstation, andererseits von der Arbeiterwohlfahrt (Awo). 2009 wurden die Beko-Stellen in Pflegestützpunkte überführt und personell verstärkt, gemeinsam finanziert von gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen, Land und Stadt in Kooperation mit den Trägern.

Das Beratungsangebot der Pflegestützpunkte ist für gesetzlich Versicherte kostenlos. Der Stützpunkt der Ökumenischen Sozialstation im Foltzring 12 ist erreichbar unter Telefon 06233 3564132 (Sigrid Weidenauer-Sauer) oder 06233 3564131 (Sybille Wolf), der Stützpunkt der Awo in der Schmiedgasse 47 unter Telefon 06233 3564121 (Dagmar Rademacher) oder 06233 3564120 (Sybille Wolf).