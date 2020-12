Der kommunale Hundeauslaufplatz in der Mahlastraße wurde 2007 eröffnet und ist rund 3800 Quadratmeter groß. Der Platz im Ostpark besteht seit 2008 und hat eine Fläche von 2500 Quadratmetern. Eine Corona-bedingte Schließung der Plätze ist laut Auskunft der Presseabteilung der Stadt aktuell nicht vorgesehen. Generell gelte das Abstandsgebot, das stichprobenartig kontrolliert wird. Die Zahl der in Frankenthal angemeldeten Hunde steigt: Ende 2016 waren es 2404 Vierbeiner. Im vergangenen November gab es 2449 Hunde. Aktuell werden in der Stadt 2504 Hunde gehalten, sieben davon sind im Sinne des Landeshundegesetzes sogenannte Listenhunde – also als gefährlich eingestufte Hunde und Mischlinge der Rassen American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier sowie Pit Bull Terrier. Die jüngste Zunahme liegt im bundesweiten Trend – im Zuge der Pandemie leben mehr Bürger mit Haustieren zusammen.