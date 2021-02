Bis zum Jahresende haben nach Auskunft der Stadtverwaltung 66 Frankenthaler Betriebe wegen der Corona-Krise beantragt, dass anstehende Steuerzahlungen gestundet werden. In 51 Fällen ging es dabei um die Gewerbesteuer, sechs Mal um die Schankerlaubnis- und neun Mal um die Vergnügungssteuer. Das hat der für die städtischen Finanzen zuständige Beigeordnete Bernd Leidig (SPD) dem Stadtrat berichtet. Weitere acht Anträge seien im neuen Jahr hinzugekommen. Insgesamt gehe es um ein Volumen von gut anderthalb Millionen Euro an Steuern, erklärte Leidig. Rund 1,2 Millionen Euro seien inzwischen aber von den Unternehmen bezahlt worden. Bei den ausstehenden rund 300.000 Euro gehe es im Wesentlichen um Forderungen aus der Vergnügungssteuer, sagte Leidig auf Anfrage der CDU. Die Fraktion hatte sich explizit auch nach Steuerzahlungen des US-Internethändlers Amazon erkundigt, der seit 2018 einen Logistikstandort im Frankenthaler Industriegebiet Am Römig betreibt. Dazu gab es mit Verweis auf das Steuergeheimnis im öffentlichen Teil der Sitzung aber keine Auskunft von der Verwaltung. Das Unternehmen hatte bislang selbst auch keine Angaben zu seiner Umsatz und Ertragslage am Standort südwestlich von Eppstein gemacht.