Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit beteiligt sich an der bundesweiten Sternsingeraktion des Kindermissionswerkes und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Das diesjährige Motto lautet „Kinder stärken – Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Mit dem Dreikönigssingen wird – wie Gemeindereferentin Annette Kabanow informiert – auf Mädchen und Jungen aufmerksam gemacht, die unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. In rund 100 Ländern helfen die Sternsinger mit ihren Spenden, damit Kinder in Würde leben können.

In manchen Gemeinden nur Briefe

Nicht in allen Frankenthaler Gemeinden wird es möglich sein, dass die kleinen Könige von Haus zu Haus ziehen und um eine Spende bitten. Denn es haben sich nicht genügend Kinder und Jugendliche zum Mitmachen gemeldet. Wo auf einen Besuch verzichtet werden muss, erhalten die Haushalte einen Brief, der auch einen Segensaufkleber enthält. Spenden können sowohl im Pfarrbüro als auch in den Gottesdiensten abgegeben oder direkt ans Kindermissionswerk überwiesen werden.

Ab 7. Januar unterwegs

Zu den folgenden Terminen sind die Sternsinger unterwegs: in St. Jakobus am 7. Januar ab 14 Uhr, in St. Georg Studernheim am 7. Januar ab 9.45 Uhr, in St. Cyriakus Eppstein/Flomersheim am 7. und 8. Januar, jeweils ab 12.30 Uhr. In den Gemeinden St. Ludwig, St. Paul und Heilig Kreuz Mörsch werden Briefe ausgetragen.