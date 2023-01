Die Sternsinger waren am Samstag in Studernheim nach zweijähriger pandemiebedingter Pause wieder unterwegs. Und das entgegen des allgemeinen Trends in einer so großen Gruppe wie noch nie. Laut einer Pressemitteilung der katholischen Kirchengemeinde machten sich insgesamt 34 Kinder und Jugendliche zusammen mit einigen Erwachsenen auf den Weg, um in dem Vorort die Weihnachtsbotschaft und den Segen in die Häuser zu bringen. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ wurden Spenden für das Kindermissionswerk in Aachen gesammelt, das nach eigenen Angaben weltweit Kinderhilfsprojekte unterstützt und als größte internationale Aktion von Kindern für Kinder gilt.

Süßigkeiten als Belohnung

Mit der Resonanz in Studernheim sind die Sternsinger überaus zufrieden. Sie besuchten am Samstag knapp 140 Haushalte und sammelten Spenden in Höhe von mehr als 2500 Euro. Groß war am Ende die Freude bei den engagierten Kindern darüber, dass sie mit dem Erlös anderen Kindern in aller Welt helfen können, denen es nicht so gut geht wie ihnen selbst. Zwischendurch sammelten die Sternsinger bei einem gemeinsamen Mittagessen in großer Runde neue Kraft für die restlichen Hausbesuche des Tages. Als Belohnung für die fleißigen Kinder gab es dann jede Menge Süßigkeiten. Das Fazit der Sternsinger: „Wir kommen im nächsten Jahr wieder.“