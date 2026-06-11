Wenn ein Sternekoch wie Stefan Marquard die Kita-Küche übernimmt, zeigt sich: Gesund geht auch einfach und schmeckt sogar den Kleinsten.

Es roch nach Hafer, Kräutern und einer guten Idee, als Stefan Marquard am Montagmorgen die Küche in Beschlag nahm. Kein Showkochen, kein Chichi, dafür Kochlöffel in Kinderhand und Erkenntnisse, die bleiben. Unter dem Motto „Genial einfach – einfach anders“ wurde hier nicht nur geschnippelt, sondern umgedacht. Frische Küche als Präventionsprojekt, das klingt sperrig, schmeckte aber erstaunlich rund.

Von den 80 Kita-Kindern waren die 17 Vorschulkinder mit Feuereifer dabei. Sie stellten Hafermilch selbst her (aus Haferflocken und Wasser), rührten vegetarische und vegane Brotaufstriche an und lernten ganz nebenbei, dass gutes Essen nichts mit Zauberei zu tun hat. Am zweiten Tag durften sie selbst an den Herd – mit großer Konzentration, klebrigen Fingern und sichtlichem Stolz. Geschmackserhaltende Zubereitung, liebevolles Anrichten: Wer so früh lernt, isst später bewusster. „Die Kinder haben alles gegessen, was erkennbar war, sogar Zucchini, Karotte und Broccoli“, berichtet der Spitzenkoch.

Tägliches frisches Kochen – „Das gibt es nicht überall“

Der erste Tag gehörte dem Küchenteam. Gemeinsam mit den Köchinnen Katja Engl und Gioia Geloso analysierte Marquard Abläufe, optimierte Einkaufsplanung, Lagerung und Garprozesse. Der Heißluftofen wurde zum Verbündeten gegen Nährstoffverlust. Klassiker wie Ketchup und Mayo erfuhren als Gemüsepaste aus dem Hochleistungsmixer eine gesunde, vegetarische Neuauflage. Und die vegetarische Bolognese? Für sie müssen Blumenkohl, Kohlrabi, Sellerie und Karotten durch den Fleischwolf. Die Bolo bestand den Praxistest bei Jung und Alt mit Bravour. Und Pasta geht schließlich immer.

Und nebenbei rührte das Küchenteam noch zwei weitere Klassiker an: Ketchup und Mayo ohne Zucker, Fette und Zusatzstoffe, ganz einfach aus rotem und weißem Gemüse mit Hafermilch.

Dass hier für 60 Kinder täglich frisch gekocht wird, beeindruckte selbst den Spitzenkoch. „Das gibt es nicht überall“, sagte Marquard und lobte, dass gesetzliche Vorgaben für gesunde Mahlzeiten, die ab August greifen sollen, in Lambsheim längst Alltag sind.

Technische Aufrüstung in der Kita-Küche?

Für Kita-Leiterin Petra Jugenheimer war es ohnehin ein besonderer Moment: Nach einer Bewerbung im vergangenen September hörte sie erst lange nichts, dann kam die Zusage überraschend: „Heut ist der beste Tag im ganzen Jahr“, sagte sie über die Kochaktion.

Unterstützt wurde das Projekt von der Knappschaft, die Ernährungs- und Präventionsprojekte mit nachhaltiger Wirkung fördert. „Sterneküche macht Schule“ war erstmals im Rhein-Neckar-Raum zu Gast. Samt Radio-Echo zur Mittagszeit: Ein kurzer RPR1-Bericht am Dienstagmittag beflügelte die Kinder zusätzlich. Wenn das Essen sogar im Radio landet, schmeckt es gleich doppelt gut.

Nun denkt die Kita über eine technische Aufrüstung nach: Mixer („Blender“), Fleischwolf und ein Rechaud zum Vorwärmen der Teller stehen auf einer Wunschliste. Für diese Ausstattung wären – als Gebrauchtgeräte - etwa zwei- bis dreitausend Euro zu veranschlagen.

Früh an einfaches und gutes Essen heranführen

Zwei Tage Sterneküche in Lambsheim haben gezeigt, dass gesunde Verpflegung kein Luxus ist, sondern eine Frage der Haltung. Das Ergebnis schmeckte Kindern und Erzieherinnen gleichermaßen.

Mit „Sterneküche macht Schule“ ist Stefan Marquard seit zwölf Jahren landauf landab unterwegs und hat bereits in 150 Kitas und Schulen Impulse gesetzt und in Sachen Ernährungswissen eine kleine Revolution losgetreten. Er setzt dabei bewusst auf die Kinder, die die neuen Ideen in ihre Familien tragen sollen. Oder anders gesagt: Wer früh lernt, wie gut einfaches Essen schmecken kann, hat später weniger Appetit auf leere Kalorien. Dafür braucht es nach Marquard nur wenig: regionaler Einkauf, hochwertige Zutaten, Zubereitung vor Ort. Gutes Essen schmeckt schließlich allen.