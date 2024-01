Wie kann man Menschen im Sterbeprozess begleiten? Antworten darauf will ein „Letzte-Hilfe-Kurs“ am Freitag, 2. Februar, 9 bis 13 Uhr, in der Stadtbücherei Frankenthal geben. Die Kursleiterinnen aus der Hospiz- und Palliativarbeit, Anja Stanger-Öholm und Kristiane Koch-Schultheiss, informieren unter anderem über mögliche Linderung bei Beschwerden und Möglichkeiten, Abschied zu nehmen. Thema werden auch Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter Telefon 06233 89-630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Stadtbücherei, Welschgasse 11, ist erforderlich.