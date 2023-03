In der evangelischen Stephanuskirche in Flomersheim findet am Samstag, 25. März, um 18 ein Jugend-Gottesdienst statt. Gestaltet wird dieser von den Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gemeinde, die eine Woche später ihre Konfirmation feiern. Laut Ankündigung dürfen Gottesdienstbesucher gespannt sein, was sich die Jugendlichen in Diskussionen und Planungsrunden mit dem Pfarrer-Ehepaar Daniela und Manuel Hegel ausgedacht haben. Die Gemeinde hofft, dass aus dem Experiment wieder eine Tradition entsteht, sodass wie in früheren Jahren wieder regelmäßig Gottesdienste von Jugendlichen (nicht nur) für Jugendliche angeboten werden können. Ehemalige Konfirmanden hatten bereits vor Corona solche Gottesdienste veranstaltet.