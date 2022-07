Der Frankenthaler Triathlet Steffen Stegmann hat bei der Challenge Roth, einem der bekanntesten Langdistanz-Triathlonrennen weltweit, in 8:52 Stunden Rang zwölf in seiner Altersklasse belegt. In der Gesamtwertung belegte er bei 3200 Teilnehmern Platz 52.

„Die Endzeit ist unfassbar, damit habe ich nicht gerechnet“, sagte Stegmann nach den Strapazen über 3,8 Kilometer Schwimmen, 178 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. „Ich wusste, dass ich sehr fit war und extrem gut trainiert hatte. Aber ich war im Winter am Knie verletzt, konnte sechs Wochen nicht laufen, und lag im März zwei Wochen wegen einer Corona-Infektion im Bett.“

Stegmann spielte im Schwimmen wie gewohnt seine Stärke im Wasser aus und war – wie schon im Vorjahr beim Ironman Frankfurt – einer der schnellsten Athleten. Er verließ den Main-Donau-Kanal nach 51:13 Minuten. Dies bedeute die 15.-beste Schwimmzeit (inklusive Profis).

Radstrecke mit 1400 Höhenmetern

Auf der mit 1400 Höhenmetern gespickten Radstrecke fuhr Stegmann einen Schnitt von 37 Kilometern pro Stunde. Besonders freute er sich über die Stimmung am Solarer Berg, einem der „Stimmungsnester“ an der Strecke: „Die Stimmung am Solarer Berg war unfassbar, wie bei der Tour de France, so etwas habe ich in 13 Jahren Triathlon noch nicht erlebt.“

Beim Laufen herrschten Temperaturen von über 30 Grad Celsius, die meisten Teile der Laufstrecke am Kanal und durch die Stadt boten kaum Schatten. Auf der sehr anspruchsvollen Strecke musste Stegmann sein Tempo ab der Halbmarathon-Marke reduzieren, konnte den Marathon aber trotzdem in 3:07 Stunden zurücklegen und das Rennen in unter neun Stunden beenden. „Dass ich in Roth alles umsetzen konnte, ist einfach nur toll. Ich bin überglücklich und kann es noch gar nicht richtig fassen, dass ich das Rennen in unter neun Stunden beenden konnte.“