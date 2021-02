Der Ludwigshafener, Jahrgang 1963, lebt seit 20 Jahren in Neuhofen. Nach dem Abitur studierte er Geschichte, Soziologie und Philosophie in Mannheim und Karlsruhe. Seit 1992 arbeitet er als freier Journalist und Buchautor, er hält Vorträge und wirkt an von Stiftungen geförderten Forschungsprojekten mit. 1997 wurde er mit einer Doktorarbeit über den politischen Antisemitismus in wilhelminischer Zeit promoviert. Der Alternative für Deutschland (AfD) gehört der verwitwete Vater zweier Kinder seit ihrer Gründung 2013 an. Scheil hatte von 2014 bis Anfang 2016 einen Sitz im Rhein-Pfalz-Kreistag sowie seit den Kommunalwahlen 2019, und zwar jeweils mit der Funktion des Fraktionssprechers. Aktuell ist er Vorsitzender des AfD-Kreisverbands. Seine bevorzugten Freizeitaktivitäten sind Segeln, Motorradfahren und Spieleabende in der Familie.