Zwei Verletzte und 50.000 Euro Sachschaden – das ist nach Darstellung der Polizei die Bilanz eines Unfalls auf der A61 kurz vor dem Kreuz Frankenthal in Fahrtrichtung Süden am Donnerstagmorgen. Den Beamten zufolge hatte ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Mayen gegen 9.50 Uhr das Ende des dortigen Staus übersehen und fuhr ins Heck eines Tanklastzugs vor ihm. Beide Männer erlitten bei der Kollision leichte Blessuren. Für die folgenden Aufräum- und Bergungsarbeiten unter Beteiligung der Feuerwehr Worms und der Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim sei der rechte Fahrstreifen bis in die Mittagsstunden gesperrt gewesen. Die Folge laut Pressemitteilung der Autobahnpolizei Ruchheim: weiterer Rückstau.