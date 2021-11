Im Feierabendverkehr kam es am Mittwochnachmittag laut Polizei aufgrund eines Unfalls, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde, für etwa eine Stunde zu erheblichen Beeinträchtigungen. Eine 37-jährige Autofahrerin wollte gegen 16 Uhr die Rheinstraße überqueren, um von der Schifferstraße in die gegenüberliegende Mittelstraße zu gelangen. Aufgrund stockenden Verkehrs habe sie jedoch die Linksabbiegespur auf der Rheinstraße in Richtung Ludwigstraße nicht einsehen können und sei mit dem Wagen eines 50-Jährigen zusammengestoßen, der sich ordnungsgemäß links zum Abbiegen eingeordnet hatte. Die 37-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsmittel mussten die Feuerwehr und eine Reinigungsfirma tätig werden.