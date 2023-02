Es war ein harter Schlag für die Fasnachter, als die Stadt Frankenthal Anfang des Jahres den Fasnachtsumzug abgesagt hat. Feiern sollen die Narren aus der Region trotzdem: Der Rathausplatz wird am Samstag ab 11.11 Uhr zum Fasnachtsdorf.

Als Ersatz für den abgesagten Umzug soll stattdessen das Fasnachtsdorf auf dem Rathausplatz, das bisher samstags zum Feiern rund um den närrischen Lindwurm einlud, deutlich aufgewertet werden: Das versprach Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) den Vertretern der Fasnachtsvereine am Abend des 2. Januars, als er ihnen die bittere Botschaft überbrachte. Gemeinsam mit der Schaustellerfamilie Nickel und dem Café Mirou werden Chorania, Mörscher Wasserhinkele, Frankenthaler Carneval Verein, Rosenkavaliere, Hallodria und KG Royal nun bis 18 Uhr die Bewirtung bei der Veranstaltung übernehmen.

Ein Bühnenprogramm vor der Dreifaltigkeitskirche soll den Aktiven zudem eine Möglichkeit bieten, sich zu präsentieren.

Eröffnet wird das Fasnachtsdorf um 11.11 Uhr durch Bürgermeister Bernd Knöppel. Anschließend zeigt die Nachwuchsgarde des Stadtschlüsselvereins Rosenkavaliere mit dem Schautanz „The Greatest Showman“ ihr Können. Um 12.30 Uhr steht der Musikverein Oggersheim 1975 auf der Bühne. Die Jugend- und Juniorengruppe der KV Royal präsentieren um 13.15 Uhr ihren Schautanz mit dem Titel „Kinder der Welt“. Um 14 Uhr tritt das Rosenballett der Rosenkavaliere auf. Um 14.45 Uhr folgt ein Schautanz des RCV Roxheim mit dem Titel „Addams Family“ – inklusive einer Mitmach-Tanzaktion und hoheitlichem Besuch von Prinzessin Sophie I.. Guggemusik aus der Nachbarstadt Ludwigshafen bringen die Huddelschnuddler um 15 Uhr mit. Ab 15.30 Uhr zeigen die Mörscher Wasserhinkele ihren Schautanz unter dem Motto „Après-Ski-Party“ und um 16.30 Uhr gibt es nochmal Guggemusik der Stobblhobblä aus Forst in Baden-Württemberg. In den Pausen und von 17 bis 18 Uhr legen DJ Lui und DJ Matze auf. Am Rathausbrunnen wird ein Kinderkarussell aufgebaut.

Alkoholverbot und Security

Verschärfte Sicherheitsbestimmungen und die Befürchtung, dass der Besucherandrang angesichts Absagen andernorts die üblichen 40.000 deutlich übersteigen könnte, hatten zum Jahreswechsel dafür gesorgt, dass man sich im Rathaus gegen einen Umzug entschied. Auch für das Fasnachtsdorf sollen nun laut Stadt bestimmte Vorkehrungen getroffen werden. Die Zufahrten zum Rathausplatz seien gesichert, Zugänge würden stichprobenartig kontrolliert, um das Mitbringen von Alkohol zu unterbinden, so die Stadt. Neben Kommunalen Vollzugsbeamten aus Frankenthal und Umgebung seien Polizei und Rettungssanitäter im Einsatz. Zusätzlich hat die Stadt nach eigener Auskunft einen privaten Sicherheitsdienst engagiert.

Tradition haben in Frankenthal auch die Wiegelokale, bei denen zum guten Zweck auf die Waage gestiegen wird. Die „Gockelswoog“ wartet am 18. Februar ab 11.11 Uhr im Café Ideal auf Schwer- und Leichtgewichte. Ebenfalls am Fasnachtsamstag steht ab 14.11 Uhr die „Sportlerwoog“ im VT-Heim. Die „Thalerwoog“ der Hallodria ist am Rosenmontag, 20. Februar, ab 11.11 Uhr in der Halle des TuS Flomersheim aufgebaut.

Das Programm und weitere Infos stehen online unter www.frankenthal.de/feiert.