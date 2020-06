Zaubertricks, Livemusik und Filme im Autokino auf dem Festplatz Benderstraße: Mit diesem Alternativprogramm will die Stadt am 26. und 27. Juni zumindest etwas für den Ausfall des Strandbadfests entschädigen. Der Vorverkauf für das Strandbadfest@Autokino startet am Samstag, 6. Juni.

Wie viele andere Veranstaltungen fällt auch das Strandbadfest aus, weil Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten sind. Mit dem Ersatzprogramm wollen die Verantwortlichen alle Altersgruppen ansprechen. An den beiden Tagen sollen fünf Filme gezeigt werden. Außerdem gibt es eine Zaubershow und Livemusik. Für Familien geht es nachmittags um 16.15 Uhr mit einem Auftritt von Zauberer Rudolph los. Der Magier und Ballonentertainer aus Beindersheim verweist auf seiner Homepage auf zahlreiche Erfahrungen bei Firmenfeiern und öffentlichen Festen. Volker Rudolph betreibt außerdem eine Zauberschule und kann unter anderem für Kindergeburtstage gebucht werden. Als Familienfilm wird freitags „Wickie und die starken Männer“ von Regisseur Michael Herbig gezeigt, samstags läuft der computeranimierte Trickfilm „Die Konferenz der Tiere“ nach einer Geschichte von Erich Kästner.

Chillhouse-Musik und Horrorfilm

Auch die Erwachsenenprogramme am Freitag und Samstag starten jeweils mit einem Vorprogramm. Am 26. Juni legt DJ Gorge ab 22.30 Uhr Summer-Chillhouse-Musik auf, bevor ab 23.15 Uhr der Horrorfilm „47 Meters Down: Uncaged“, in dem eine Gruppe Freundinnen von Haien bedroht wird, auf der 100 Quadratmeter großen LED-Leinwand läuft. DJ Gorge, der mit bürgerlichem Namen Peter Waldmann heißt, stammt laut seiner Facebooksweite aus Ludwigshafen und lebt in Mannheim. Der Produzent und Drummer legte zuletzt unter anderem in Clubs und auf Festivals in Zürich, Buenos Aires und Jekaterinburg auf.

Am Samstag eröffnet die Frankenthaler Kombo Vogelfrei mit „flippiger Gitarrenmusik zum Mittanzen“ um 19.30 Uhr das Programm. Ab 20.30 Uhr läuft die US-amerikanische Filmkomödie „Baywatch“ des Regisseurs Seth Gordon. Der Film aus dem Jahr 2017 knüpft an die erfolgreiche Serie mit David Hasselhoff und Pamela Anderson an, die Gastauftritte haben. Als zweiter Film des Abends startet um 22.45 Uhr die Comicverfilmung „Aquaman“. Regie führt hier James Wan, Jason Momoa ist der Darsteller des Titelhelden.

