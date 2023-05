Nachdem der Versuch, einen kostenpflichtigen Laubsack einzuführen, im vergangenen Herbst gescheitert ist, möchte der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) dem Problem nun mit einer neuen Lösung beikommen. Sein Vorschlag an die Gremien: Zusätzlich zur Grünabfallsammlung, die zweimal im Jahr stattfindet, sollen an vier Standorten Container aufgestellt werden, in denen Bürger die herabgefallenen Blätter entsorgen können. Über dieses Konzept diskutiert der Betriebsausschuss bei seiner Sitzung am Montag, 15. Mai, 17 Uhr, im Aufenthaltsraum des EWF (Ackerstraße 24). Absegnen muss es dann auch noch der Stadtrat. Weitere Punkte auf der Tagesordnung: die wirtschaftliche Entwicklung des Wertstoffcenters in den zurückliegenden fünf Jahren, die Bilanz des Winterdienstes 2022/23, der Energieverbrauch der Betriebsstätten des EWF in den Jahren 2021 und 2022 sowie ein gemeinsames Standortkonzept des EWF mit den Stadtwerken Frankenthal.