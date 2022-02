Strukturwandel in Zahlen: Vom Jahr 2000 bis 2019 hat sich deutschlandweit die Gesamtzahl der Erwerbstätigen um rund 5,89 Millionen erhöht. Für Frankenthal meldet die Statistiker für den Zeitraum seit der Jahrtausendwende ein Plus von 3400 Erwerbstätigen.

Parallel schrumpfte in diesen zwei Jahrzehnten die Anzahl der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft um 155.000 und im produzierenden Bereich bundesweit um rund 390.000 Menschen. Demgegenüber kletterte die Erwerbstätigenzahl im Dienstleistungsbereich um 6,43 Millionen. Die Entwicklung lokal: Die hiesige Land- und Forstwirtschaft gewann rund 100 Beschäftigte, die Industrie verlor 1800, aber der gesamte Dienstleistungsbereich gewann unterm Strich 5200 Mitarbeiter.

Dienstleistungen boomen

Vor Corona wuchs die Beschäftigtenzahl in der Dienstleistungsbranche bundesweit stetig. Das ergibt sich aus der Langzeitbetrachtung der Zahlen – die aktuellsten für die lokale Ebene stammen aus 2019. In Frankenthal gab es danach im Jahresdurchschnitt laut amtlicher Statistik 24.700 Erwerbstätige – inklusive Selbstständige und mithelfende Familienangehörige. Bezogen auf alle Erwerbstätigen arbeiteten 18.200 und damit fast 74 Prozent in Dienstleistungsbranchen wie Verwaltung, Handel oder Gastgewerbe. Weitere 300 Männer und Frauen waren in der Land- und Forstwirtschaft tätig und 6300 in produzierenden Bereichen, darunter 5100 in Industrie- und Handwerksbetrieben sowie 1200 im Baugewerbe.

Fachkräfte fehlen

Ausgehend von den genannten Zahlen hat sich während der Corona-Pandemie 2020 und 2021 nach Beobachtung der Bertelsmann-Stiftung der Fachkräftemangel verstärkt. „Deutsche Unternehmen berichten von einem noch größeren Mangel an qualifizierten Arbeitskräften als vor Jahresfrist angenommen.“ In einer aktuellen Civey-Umfrage im Auftrag der Stiftung unter Managern gaben zwei Drittel (66 Prozent) an, dass bei ihnen momentan Fachkräfteengpässe bestehen. Ende 2020 hatten 54 Prozent der Unternehmen die Erwartung geäußert, dass ihnen in diesem Jahr Personal fehlen wird.