553 Autos pro 1000 Einwohner: Mit diesem Wert liegt Frankenthal im bundesweiten Vergleich weit hinten. Anfang 2022 waren hier rund 27.000 Pkw angemeldet. Spitzenreiter Wolfsburg kommt auf etwas mehr als ein Auto pro Kopf.

Mit seinem Bestand an Autos kommt Frankenthal auf Platz 325 von 399 bundesweit ausgewerteten Städten, Landkreisen und Stadtstaaten. Das teilt der Zeitungsdienst Südwest mit, der sich auf eine kürzlich veröffentlichte Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) bezieht. Bei den E-Autos (ohne Plugins und andere Hybride) landet Frankenthal mit vier pro 1000 Einwohnern sogar auf Rang 337 – während Wolfsburg auch hier mit 57 batterieelektrischen Vehikel pro 1000 Köpfen die Nase vorn hat.

Überwiegend Benziner

Der Pkw-Bestand in der Stadt ist gemäß der Statistik nahezu konstant: 557 Pkw pro 1000 Einwohner waren es vor einem Jahr. Bundesweit führen die Verbrenner – Diesel- und Benzinmotoren –, Elektroautos sind deutlich in der Minderheit. Auch Lastenräder und E-Bikes können laut Kraftfahrt-Bundesamt dem Auto den Platz als Mobilitätsmittel Nummer eins nicht streitig machen. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Zahl der Benziner in Frankenthal von rund 18.500 auf 18.100 Pkw gesunken. Bei den Dieseln ist die Zahl von 7800 auf 7500 geschrumpft. Zu den 219 Elektroautos (Vorjahr: 109) kamen noch 933 Hybride. Vor einem Jahr waren es noch 583 gewesen. Damit sind in Frankenthal 68 Prozent der Pkw Benziner, 27 Prozent haben einen Dieselmotor und nur rund fünf Prozent sind mit anderen Motorarten oder Treibstoffen unterwegs. Die rund 190 Gasautos sind ein Nischenprodukt (Vorjahr: 194).

Schadstoffarme Modelle auf dem Vormarsch

Generell werden laut Zeitungsdienst Automobile immer schadstoffarmer. Binnen eines Jahres sind in Frankenthal beispielsweise knapp 50 Pkw der alten Euro-1-Norm und weitere 250 der Euro-2-Norm sowie 290 der Euro-3-Norm aus dem Verkehr gezogen worden. Die Zahl der Pkw mit Euro-4-Motoren hat sich um rund 400 auf 6480 verringert. Die Zahl der Pkw mit Euro-5-Motoren hat sich um etwa 200 auf 6200 verringert. Die darin enthaltenen Pkw mit Euro-5-Diesel-Motoren gingen um gut 100 auf 2400 zurück. Pkw mit Euro-6-Motoren hat das KBA bei der Analyse 10.100 gezählt (Vorjahr: 9200). Darin sind rund 3000 Euro-6-Diesel enthalten. Der Gesamt-Pkw-Bestand sank aber laut Statistik nur um 174 Pkw, der Rest wurde also durch Neu- oder modernere Gebrauchtfahrzeuge ersetzt.