Frühe Mutterschaft ist out, ab dem 30. Geburtstag wird der Kinderwunsch drängender, nur wenige Frauen schieben ihn über den 40. Geburtstag hinaus. So lässt sich zusammenfassen, wie die Familienplanung in Deutschland, aber auch in Frankenthal läuft: Basis dieser Aussagen sind die Mutterschafts- und Geburtendaten in der Regionaldatenbank Genesis.

So beträgt deutschlandweit der Anteil jener Frauen, die mit über 40 Jahren Mutter werden, 4,64 Prozent. Mütter unter 20 waren es dagegen 1,60 Prozent. In Frankenthal lag das Verhältnis bei 5,09 zu 1,22 Prozent. Medizinisch sieht es so aus, dass den Stempel „späte Mutter“ und „Risikoschwangere“ alle werdenden Mütter ab 35 Jahren aufgedrückt bekommen.

In Frankenthal weist die amtliche Statistik bis Ende 2020 insgesamt 118 Neugeborene mit einer 35-plus-Mutter aus. Das ist ein Anteil von 24,03 Prozent an allen 491 Geborenen dieses Jahrgangs. Im Vorjahr waren es 18,59 Prozent oder 92 Babys mit Müttern dieser Altersklassen gewesen.

Die meisten Neugeborenen in Frankenthal – wie auch in ganz Deutschland – hatten im erfassten Zeitraum eine 30- bis 35-jährige Mutter: Insgesamt war das hier 168-mal der Fall (34,22 Prozent). Mit Blick auf die jüngeren Jahrgänge waren weitere 139 Mütter zwischen 25 bis 30 Jahre alt (28,31 Prozent). Und 66 Mütter waren bei der Geburt ihres Kindes unter 25 Jahre alt (23,01 Prozent), darunter sechs jünger als 20 Jahre.

Wichtiger Faktor: Bildung

Eine Rolle beim Zeitpunkt der Entscheidung fürs Kind spielt auch, dass immer mehr Frauen studieren. Dass das Bildungsniveau eine Rolle spielt, zeigt die Feststellung, dass ein hoher Akademikerinnenanteil unter den Erwerbstätigen mit einem höheren Anteil älterer Mütter einhergeht. In Baden-Württemberg beispielsweise, stellt das Statistische Landesamt dazu fest: '„Tatsächlich zeigt sich, dass dort, wo viele Akademikerinnen leben, die Mütter bei der Geburt ihrer Kinder tendenziell älter sind.“

Im Bundesvergleich der Spätgebärenden kommt Frankenthal mit einer Quote von 5,09 Prozent auf Platz 65 unter 401 ausgewerteten Städten und Kreisen. In dieser Bundesliga der Ü-40-Mütter hat der bayerische Kreis Starnberg den höchsten Anteil mit 9,1 Prozent; den niedrigsten weist die Stadt Emden mit 1,15 Prozent auf. Zum Vergleich: Der Anteil der U-20-Mütter liegt in Emden bei 3,91 Prozent. Im Kreis Starnberg liegt die Jung-Mütter-Quote gerade mal bei 0,84 Prozent. In Frankenthal beträgt sie 1,22 Prozent.