Die Walker und Nordic-Walker eröffnen am Mittwoch traditionell die Sportabzeichensaison in Frankenthal. Trainiert wird danach immer dienstags im Ostparkstadion. Dann nehmen Jürgen Mohr, Sportabzeichenbeauftragter der Stadt Frankenthal, und seine Helfer auch die Leistungen ab.

Die Eröffnung der Sportabzeichensaison in Frankenthal ist traditionell und auch einmalig für das Sportabzeichen in der Stadt: Am 27. April (16 Uhr) dürfen sich die Walker und Nordic-Walker im Strandbad (Meergartenweg) aufmachen und den ersten Leistungsnachweis für dieses Jahr erbringen. Gefordert sind Leistungen in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Nach dem Auftakt geht es dann ebenfalls wieder wie gewohnt im Ostparkstadion weiter. Immer dienstags stehen Jürgen Mohr und seine Helfer bereit, messen Weiten, nehmen Zeiten und zählen Sprünge mit dem Seil. Los geht“s am 3. Mai. Ab 17.30 Uhr ist Aufwärmen. Ab 18 Uhr folgt dann die Abnahme der Leistungen. Erst gegen Ende der Sportabzeichensaison (20. Und 27. September) beginnt das Aufwärmen schon eine halbe Stunde früher.

Radfahren und Schwimmen

Wer in den Bereichen Ausdauer und Schnelligkeit lieber auf sein Fahrrad vertraut, der hat dazu an jedem letzten Montag im Monat im Carl-Bosch-Ring die Gelegenheit, in die Pedale zu treten. Erster Termin ist der 30. Mai (18 Uhr). Der Start befindet sich in der Nähe der Kirche St. Paul. Die Schwimmer können ihre Zeiten während der Öffnungszeiten des Ostparkbads und des Strandbads in Absprache mit den Schwimmmeistern registrieren lassen.

Jürgen Mohr hofft, dass durch den Wegfall der Pandemie-bedingten Beschränkungen wieder wesentlich mehr Leute das Sportabzeichen ablegen. „Durch die Pandemie hatten wir eine schwache Beteiligung. Für dieses Jahr sind 600 bis 700 Abnahmen das Ziel“, sagt Mohr.