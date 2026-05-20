Die geplante Vollsperrung des Studernheimer Wegs verschiebt sich um mindestens ein Jahr. Grund dafür sind vorgezogene Bauarbeiten des Landesbetriebs Mobilität an der L524.

Der Zeitplan für den Umbau des Pumpwerks im Studernheimer Weg wird kräftig durcheinandergewirbelt. Ursprünglich sollte mit der Verlegung der Abwasseranschlussleitung im Juli begonnen und die Straße für etwa vier Monate voll gesperrt werden. Nun aber hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) dazwischengefunkt, sodass die Maßnahme um mindestens ein Jahr verschoben werden muss.

Fahrbahndecke wird erneuert

Der Grund: Der langersehnte Startschuss für den Bau des Radweges entlang der L524 zwischen der L527 (Peterhof) und dem Ortseingang Eppstein soll früher als zuletzt geplant schon im August 2026 fallen. Da die Pläne des LBM vorsehen, im Zuge dieses Projektes auch den Knoten L524/L527 umzugestalten und die Fahrbahndecke zu erneuern, wird eine Vollsperrung bis voraussichtlich Sommer 2027 unumgänglich, zumal entlang der Radweg-Trasse von den Stadtwerken auch Stromkabel zum Gewerbegebiet Am Römig verlegt werden. Außerdem will der Beregnungsverband westlich der L524 eine neue Wasserleitung in die Erde bringen.

Hätte der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) an seinem Zeitplan festgehalten und den Umbau des Pumpwerks bis Sommer 2027 durchgezogen, wären gleich zwei nach Eppstein führende Straßen für längere Zeit dicht gewesen. Der Vorort hätte dann nur über Flomersheim erreicht werden können. Auf der Suche nach einer Lösung, um den Verkehr so gering wie möglich zu belasten und einzuschränken, halte man es für sinnvoll, beide Maßnahmen zeitlich zu entkoppeln, informierte Gerd Theuer, stellvertretender EWF-Abteilungsleiter, im Betriebsausschuss.

Keine Alternative zu Vollsperrung

Mögliche Alternativen zu einer Vollsperrung wurden geprüft, letztlich aber verworfen. Umleitungsstrecken für die Linienbusse scheitern an den zu geringen Kurvenradien. Der Zustand der Wirtschaftswege lässt eine Nutzung durch den Pkw-Verkehr nicht zu. Und der Bau einer Behelfsstraße im Studernheimer Weg wäre mit Mehrkosten von rund 150.000 Euro verbunden.

Als entscheidende Vorteile der in Absprache mit dem LBM gefundenen Vorgehensweise nannte Theuer eine zeitnahe Starkstrom-Versorgung des Römig 4-Gebietes, die längst überfällige Radwegverbindung, mehr Verkehrssicherheit am Knoten L524/L527 durch eine Ampelanlage sowie eine neue Fahrbahndecke für die L524 einschließlich des Umbaus des Ortseingangs in Eppstein. Demgegenüber müsse in Kauf genommen werden, dass der Studernheimer Weg bis Ende 2027 ein Provisorium bleibe und höhere Kosten im Kanalbau nicht ausgeschlossen werden könnten.