Der Starkregen, der am Dienstagnachmittag auch über Worms zog, hat für überflutete Straßen und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Insbesondere der Tunnel in der Gaustraße steht derzeit voll mit Wasser und ist aktuell nicht befahrbar, meldet die Polizei. Ein Taxifahrer musste sein Fahrzeug im vollgelaufenen Tunnel stehen lassen, heißt es im Bericht weiter. Auch in der Binger Straße sei die Fahrbahn überschwemmt, im Fahrweg habe das Wasser Gullydeckel aus der Verankerung gedrückt.