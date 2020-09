Die Stadtverwaltung reagiert auf den Protest, den die Verlegung der Buslinie 84 bei Anwohnern vor allem des Starenwegs ausgelöst hat: Möglichst schnell sollen Termin und Örtlichkeit für eine Bürgerversammlung gefunden werden, bei der die Verkehrssituation in der Ostparksiedlung erörtert wird. Das hat Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) auf RHEINPFALZ-Anfrage am Montag bestätigt. Die Belastung mit den täglich rund 80 Fahrten des Linienbusses habe aus seiner Sicht ein bereits länger bestehendes Problem verschärft. Der Starenweg sei Schleichweg zum Wertstoffhof und für den Fall von Behinderungen etwa auf der benachbarten B 9. Hebich hatte am Samstag anlässlich einer Radtour der CDU-Stadtratsfraktion mit Anwohnern der Straße gesprochen.