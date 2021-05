Ausbesserungsarbeiten im Bereich der früher dort eingebauten Bodenschwelle im Starenweg sind laut Stadt der Grund, warum die Einmündung zur Straße Am Kanal von Montag, 17., bis Freitag, 21. Mai, gesperrt werden muss. In diesem Zeitraum ist nach Angaben der Verwaltung die Zufahrt zum Starenweg nur über den Nachtweideweg möglich. Das Beseitigen der Bodenschwelle hatte die Stadt veranlasst, nachdem Anwohner gegen den Verlauf der Buslinie 84 protestiert hatten, die bis Anfang November 2020 durch den Starenweg fuhr. Ein Thema damals waren die Bodenschwelle und der Lärm, der beim Überqueren mit schweren Fahrzeugen dort entstand. Die Linie wurde zurück auf ihre Strecke entlang der Straße Am Kanal verlegt.