In der kommenden Woche ist die Zufahrt in den Starenweg nach Angaben der Stadtverwaltung Frankenthal nur über den Nachtweideweg möglich. Hintergrund sind Arbeiten an der Einmündung zur Straße Am Kanal, die von Montag, 12. April, bis Freitag, 16. April, erledigt werden sollen. An der Stelle wird eine Bodenschwelle abgetragen. Hintergrund sind die Proteste von Anwohnern gegen den Verlauf der Buslinie 84, die bis Anfang November durch den Starenweg fuhr. Ein Thema damals waren die Bodenschwelle und der Lärm, der beim Überqueren mit schweren Fahrzeugen dort entstand. Die Linie wurde zurück auf ihre Strecke entlang der Straße Am Kanal verlegt. Zu Jahresbeginn war im Stadtrat allerdings wieder die dadurch verschlechterte Anbindung der Ostparksiedlung und des Ziegelhofgebiets an den öffentlichen Nahverkehr diskutiert worden.