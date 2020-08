Die Anwohner im Starenweg protestieren am Freitag, 21. August, von 15.30 bis 19 Uhr gegen die Verlegung der Buslinie 84. Der Starenweg wird in dieser Zeit zwischen der Kanalstraße und dem Nachtweideweg für den Verkehr gesperrt. Grund des Protests ist die neue Routenführung der Linie 84 von Oppau zum Frankenthaler Hauptbahnhof und umgekehrt. Seit dem Fahrplanwechsel zum 14. Juni fahren die Busse nicht mehr über die Kanalstraße in die Innenstadt, sondern über den Staren- und Nachtweideweg (wir berichteten). Die neue Route habe die ohnehin schon angespannte Verkehrssituation im Starenweg noch einmal erheblich verschärft, sagt Heike Garstka, die den Protest der Anwohner organisiert. Sie berichtet von langen Rückstaus und mitunter gefährlichen Verkehrssituationen in der schmalen Straße, in der auf einer Seite fast durchgehend Autos parkten, sowie von Erschütterungen, wenn die Busse die Bodenwelle an der Kreuzung Kanalstraße/Starenweg überquerten. Garstka rechnet mit der Teilnahme von 70 bis 80 Anwohnern. Auch Vertreter der Stadtratsfraktionen der SPD, Linke und FWG hätten sich angekündigt.