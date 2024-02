Bürger können Anliegen beim Standesamt der Stadt Frankenthal „ab sofort“ nur noch dann erledigen, wenn sie vorher einen Termin vereinbart haben. Spontane Besuche seien „bis auf Weiteres“ nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung der Verwaltung. „Personelle Gründe“ hätten zu dieser Entscheidung geführt, erklärt eine Rathaussprecherin auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Wer Dienste des Standesamts in Anspruch nehmen möchte, könne Termine vorzugsweise über das Internet unter www.frankenthal.de/onlinetermin buchen. Dort könnten vorab Leistungen ausgewählt werden. Aktuell stünden dort die Kategorien Urkundenabholung, Anmeldung zur Eheschließung, Namensänderung, Geburt und Religionsaustritt zur Verfügung. Ab März will die Stadt laut eigener Darstellung im Buchungssystem weitere Zeiträume freischalten. Terminanfragen sind weiterhin per E-Mail an die Adresse standesamt@frankenthal.de oder telefonisch unter der Nummer 06233 89888 möglich. Ein Überblick über die Dienstleistungen des Standesamts sei im Netz unter www.frankenthal.de/standesamt zu finden.