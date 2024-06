Wegen der Erkrankung mehrerer Standesbeamter ist das Standesamt voraussichtlich bis 12. Juli nur eingeschränkt besetzt. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, würden vordringlich Sterbefälle bearbeitet und bereits vereinbarte Termine und Trauungen abgearbeitet.

Ohne einen vorab vereinbarten Termin könne das nur mit einer Notbesetzung arbeitende Amt nicht vor Ort aufgesucht werden. Unterlagen können aber am Empfang abgegeben oder in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden. Bereits zugesagte Termine und Trauungen finden wie geplant statt, sichert die Verwaltung zu.

Trotz interner Umorganisation und Unterstützung durch Mitarbeitende anderer Bereiche komme es deshalb zu verlängerten Bearbeitungszeiten, kündigt die Verwaltung an. So beträgt die Wartezeit bei der Ausstellung von Geburtsurkunden aktuell sechs bis acht Wochen. Eheschließungen können weiterhin schriftlich angemeldet werden, Kontakt könne das Standesamt aber erst nach Beendigung der Notbesetzung aufnehmen.

Beurkundungen können nur durch speziell ausgebildete Standesbeamte durchgeführt werden. Urkundenbestellungen sonstiger Art sind online möglich, die Bearbeitungszeit beträgt derzeit rund zwei Wochen.

Telefonisch ist das Standesamt unter 06233 89888 zu erreichen, per E-Mail unter standesamt@frankenthal.de. Aufgrund der aktuellen Personalsituation könne es bei der Bearbeitung zu Zeitverzögerungen kommen.

Im Netz

www.frankenthal.de/standesamt