Landesweite Arbeiten am EDV-System sind laut Stadtverwaltung der Grund dafür, dass das Frankenthaler Standesamt am Dienstag, 18. Oktober, nur eingeschränkt arbeitsfähig ist. An diesem Tag ist ausschließlich die Abholung bereits vorbereiteter Urkunden und die Abgabe von Dokumenten möglich. Für Auskünfte ist das Standesamt telefonisch unter 06233 89888 und per E-Mail an standesamt@frankenthal.de erreichbar.