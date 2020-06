Eine Online-Registrierungsaktion für den an Blutkrebs erkrankten 56-jährigen Christian Langguth organisiert die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zusammen mit der Familie und Freunden des Frankenthalers. Für ihn bedeutet eine Stammzelltransplantation die einzige Chance auf Heilung.

„Wir hoffen, dass wir mit unserem Online-Aufruf eine Welle der Hilfsbereitschaft auslösen. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto größer sind die Überlebenschancen für Christian“, erklärt Ehefrau Heidi gegenüber der RHEINPFALZ. Weil aus der Familie niemand als Spender infrage komme, sei es wichtig, einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen zu finden, der als „genetischer Zwilling“ zur Stammzellspende bereit sei.

Bis zu der Schockdiagnose „Blutkrebs“ sei ihr Mann nie ernsthaft krank gewesen, berichtet Heidi Langguth. Nach dem Tod seines Bruders vor einigen Wochen habe sich sein Gesundheitszustand aber zunehmend verschlechtert. Seitdem bestimmten Krankenhausaufenthalte sein Leben. Unter den Nebenwirkungen der Chemotherapie habe er sehr gelitten. Inzwischen gehe es ihm wieder etwas besser, sodass er auf die Normalstation des Klinikums Ludwigshafen habe verlegt werden können.

Registrierung nur online

Wegen der Corona-Pandemie kann die Registrierungsaktion nicht an einem zentralen Ort stattfinden, sondern erfolgt ausschließlich online. Die Registrierung geht nach Angaben der DKMS einfach und schnell. „Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/christian-braucht-uns ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter werden“, erläutert Nicola Wenderoth von der DKMS.

Und so funktioniert es: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und diesen möglichst schnell per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die so bereits in der Vergangenheit registriert worden sind, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen über die Kartei weltweit für Patienten zur Verfügung.

Spenden für Aktion notwendig

Heidi Langguth verbindet ihren Appell, sich registrieren zu lassen, mit dem aufrichtigen Dank an alle, die sich an der Aktion beteiligen. Ihr Mann sei ein lieber, zuverlässiger und besonnener Mensch. „Wir möchten ihn nicht verlieren.“ Die DKMS weist darauf hin, dass auch Geldspenden helfen können, Menschenleben zu retten, da für die Neuaufnahme jedes Spenders Kosten von 35 Euro entstehen.

Spendenkonto

DKMS-Spendenkonto bei der Kreissparkasse Tübingen, IBAN DE 64 6415 0020 0000 2555 56, Verwendungszweck: LPS 270 Christian.