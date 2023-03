Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Bezirksliga Vorderpfalz treffen der VfR Frankenthal und der SC Bobenheim-Roxheim auch in der kommenden Runde aufeinander. Beide sind in der Nord-Staffel gelandet. Ebenfalls im Norden sind in der A-Klasse die DJK Eppstein, der ASV Heßheim und der MTSV Beindersheim. Nur die DJK SW Frankenthal muss in den Süden. Beim Saisonziel herrscht weitgehend Einigkeit.

Bezirksliga Vorderpfalz, Staffel Nord

Der VfR Frankenthal hielt aufgrund der abgebrochenen Saison die Klasse. VfR-Coach Martin Wohlschlegel beurteilt die Teilung in zwei Staffeln positiv: