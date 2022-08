160 Jahre nach ihrer Gründung am 14. August 1862 wollen sich die Stadtwerke als moderner Energiedienstleister präsentieren. Unter anderem sei geplant, noch in diesem Jahr ein E-Carsharing-Angebot auf den Markt zu bringen. Außerdem soll das Nahwärmenetz erweitert werden.

In einer Pressemitteilung erinnert das Unternehmen an die Anfänge als Gasanstalt. Hauptaufgabe der privaten Aktiengesellschaft sei Ende des 19. Jahrhunderts die Beleuchtung der Stadt mittels Gas gewesen. Mit der Entwicklung Frankenthals zu einer Industriestadt sei auch der Bedarf an Energie und Wasser gestiegen. Heute gehe es um die Versorgung der Bevölkerung und der Industrie in der Stadt und in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim – mit Ausnahme von Lambsheim – mit Strom, Gas und Wasser. Die Stadtwerke Frankenthal hätten sich zu „einem modernen Energiedienstleister entwickelt“, der Lösungen für die Energiewende anbieten und umsetzen wolle.

Beispielhaft nennt das Unternehmen ein bereits für Februar angekündigtes Carsharing-Angebot mit Elektrofahrzeugen. Es soll noch in diesem Jahr starten. Außerdem führe man intensive Gespräche mit der Stadtverwaltung über die Ausweitung des Nahwärmenetzes in der Stadt. Als Reaktion auf den Fachkräftemangel hätten die Stadtwerke ihr „ohnehin schon überdurchschnittliches Ausbildungsangebot“ weiter ausgebaut. Der Neubau des Verwaltungsgebäudes, das Mitte nächsten Jahres bezogen werden soll, biete ideale Arbeitsbedingungen.

Zum 160-jährigen Bestehen haben die Stadtwerke in der ersten Jahreshälfte einen Fotowettbewerb zum Motto „Lieblingsplätze“ mit anschließender Ausstellung im Kulturzentrum Gleis4 veranstaltet. Der Kalender mit den Gewinnerbildern wird ab Herbst bei Foto Schnorr verkauft. Die Jubiläumsaktion „Erdgasanschluss#160“ war zuletzt angesichts einer drohenden Gasmangellage in die Kritik geraten. Bis Jahresende kündigt der Energieversorger weitere Aktionen an. Auf der Webseite www.stw-frankenthal.de und auf Facebook soll es dazu und zu der Geschichte der Stadtwerke Informationen geben.