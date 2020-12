Gemeinsam Weihnachtslieder in pfälzischer Mundart zu singen – das von den Stadtwerken entwickelte und im Kulturzentrum Gleis 4 umgesetzte Konzept hat im vergangenen Jahr großen Anklang gefunden. Die zweite Auflage des Konzerts am Sonntag, 13. Dezember, 18 Uhr, muss Corona-bedingt ins Internet verlegt werden.

Die ausverkaufte Veranstaltung mit den Buwe vom 1. Frankenthaler Männerchor 03 sei bei den Zuhörern im Kulturzentrum Gleis 4 sehr gut angekommen, schreiben die Stadtwerke in einer Pressemitteilung. Und auch die Akteure vom Chor wie Willi Brausch, Marc W. Pointner und Roman Winter seien von der Atmosphäre bei der Adventsaktion so begeistert gewesen, dass man sich schnell für eine Wiederholung vor dem Weihnachtsfest 2020 entschieden habe, berichtet Melanie Brünner, Pressesprecherin der Stadtwerke.

Auch wenn das gemeinsame Singen des Ensembles mit Publikum im Gleis 4 angesichts des hohen Infektionsgeschehens und des Teil-Lockdowns derzeit nicht möglich sei, wollten die Stadtwerke und der Frankenthaler Männerchor an den Plänen festhalten. Das Konzert werde deshalb als virtuelle Veranstaltung geplant. Und das geht so: Am dritten Adventssonntag am 13. Dezember werden die Buwe ab 18 Uhr ihre umgedichteten Weihnachtslieder über den Youtube-Kanal der Stadtwerke zum Besten geben.

Texte auf der Homepage der Werke

„Jeder, der möchte, ist herzlich eingeladen, das Konzert über das Internet von der heimischen Couch aus zu verfolgen und mitzusingen“, erläutert Brünner. „Die Texte werden wir eine Woche vorher auf unserer Homepage zur Verfügung stellen.“ Wer noch ein Liederheft vom Vorjahr habe, könne selbstverständlich auch dieses verwenden. „Wir können zwar leider nicht alle besinnlich an einem Ort zusammen singen, dafür machen wir es uns eben zu Hause gemütlich. Wir glauben, dass dieses Format auch virtuell funktionieren kann.“

Durch das Programm führen erneut Willi Brausch, Marc W. Pointner und Roman Winter. Die Klassiker aus dem vergangenen Jahr wie „Sießer die Glocke nie glinge“, „O Tannebaam“ oder „Schneeflöcksche Weißröcksche“ sind auch mit dabei. Die Teilnahme an dem Konzert ist kostenlos.

Die Stadtwerke wollen nach eigenen Angaben den Frankenthalern „ein bisschen Abwechslung in den durch die Pandemie eingeschränkten Zeiten bieten“. Wer möchte, dürfe das Corona-gebeutelte Kulturzentrum Gleis 4, das auch in diesem Jahr wieder Partner des „Woihnachtssingens“ sei, gerne mit einer Spende unterstützen, betont Brünner. Das gehe ganz einfach über den Paypal-Link auf der Homepage des Kulturzentrums.