Von einer Welle dubioser Telefonanrufe berichten die Stadtwerke Frankenthal. Demnach würden Anrufer vorgeben, im Namen oder im Auftrag des Unternehmens Stammdaten wie Zählernummer, Handynummer und Namen des Vertragsnehmers von Kunden erfragen. Zudem werde versucht, das Gegenüber durch Zusenden eines Links auf das Smartphone zu einem Vertragsabschluss zu bewegen. Die Stadtwerke betonen, dass das Unternehmen niemanden beauftragt habe, und warnen davor, sensible Daten wie Adressen, Zählernummern oder Bankverbindungen herauszugeben. Sie raten Kunden, während des Telefonats direkt nachzufragen, wer und in wessen Auftrag in der Leitung sei. Um gegen die betrügerischen Anrufer vorgehen zu können, bittet der Energieversorger solche Kontaktaufnahmen per E-Mail an info@stw-frankenthal.de zu melden.