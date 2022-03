Die Stadtwerke Frankenthal berichten von einer neuen Welle dubioser Telefonanrufe. Den Angaben des Versorgungsunternehmens zufolge behaupten die Anrufer, dass sie im Auftrag der Stadtwerke handeln, und fragen persönliche Daten wie Adresse und Bankverbidnung von den Kunden. In einer am Dienstag veröffentlichten Meldung betonen die Werke, dass sie niemanden mit den Anrufen beauftragt hätten. Gleichzeitig warnt das Unternehmen davor, sensible Daten wie etwa Adresse, Zählernummer oder IBAN an Fremde herauszugeben.