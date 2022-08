Von einer neuen Welle dubioser Telefonanrufe bei Kunden berichten die Stadtwerke Frankenthal. Die Anrufer behaupten der am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung zufolge, im Auftrag des Versorgungsunternehmens zu handeln, und erfragen – vermutlich in betrügerischer Absicht – im Verlauf der Gespräche personenbezogene Daten wie Zählernummer und Kontoverbindung. Die Stadtwerke betonen, dass sie niemanden mit der Erhebung solcher Angaben beauftragt hätten, und warnen gleichzeitig davor, sensible Informationen wie Adresse, Zählernummer oder Kontodaten herauszugeben.