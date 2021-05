Die Stadtwerke Frankenthal schicken kein Personal mehr zur Ablesung von Zählern in die Haushalte ihres Versorgungsgebiets. Diese Umstellung auf Zeit ist ein Bestandteil der Sicherungsvorkehrungen angesichts der Corona-Krise. Bei Bäder-Abos soll es Rückerstattungen geben.

Eine Botschaft ist den Frankenthaler Stadtwerken angesichts der aktuellen Lage besonders wichtig: „Die Versorgung unserer Kunden mit Energie und Trinkwasser ist sichergestellt.“ Das unterstreicht das Unternehmen auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Betriebsabläufe allerdings habe man angesichts der drohenden Gefahren zum Teil verändert. Sicherheit ist oberstes Gebot.

Dazu gehört dann auch „zum Schutz der Mitarbeiter und der Kunden“ gleichermaßen, dass Zähler vorerst nicht mehr durch Stadtwerke-Personal abgelesen werden. „Stattdessen werden Ablesekarten an die entsprechenden Haushalte verteilt mit der dringenden Bitte, die Zählerstände selbst abzulesen und an die Stadtwerke zu übermitteln“, erklärt Melanie Brünner, Assistenz der Geschäftsführung und Sprecherin des Unternehmens. Notwendige Zählerwechsel werden nach einer zwischenzeitlichen Unterbrechung nun aber wieder vorgenommen – unter Beachtung der Hygienevorschriften.

Kundenzentrum geschlossen

Bei ihrer Kundenberatung verzichten die Werke bis auf weiteres auf persönliche Begegnungen im Kundenzentrum. „Kunden können ihre Anliegen aber weiterhin telefonisch, per E-Mail oder über das Online-Kundenportal mit den Stadtwerken abwickeln“, erläutert Brünner. Wegen der Schließung des Kundenzentrums steht auch der Kassenautomat für Bareinzahlungen nicht zur Verfügung. Die Werke bitten ihre Kunden daher, „offene Teilbeträge zu überweisen“.

Das Ostparkbad ist seit dem 13. März geschlossen, der Parkbetrieb im Strandbad seit 17. März. Seitdem seien die Mitarbeiter dort mit Reinigungs-, Instandhaltungs- und Grünpflegearbeiten beschäftigt, erklärt Brünner. Manche Kollegen leisteten auch Hilfe bei Digitalisierungsarbeiten in der Verwaltung. „Wann die Bäder wieder öffnen können, ist aktuell noch ungewiss.“

Keine Abbuchungen mehr

Für Schließtage, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, sollen Abokunden (Ostparkbad) und Kombikartenbesitzern (Zutritt für Ostparkbad und Strandbad) keine Kosten entstehen. „Daher werden seit dem 11. März bis auf Weiteres keine Jahresbeiträge mehr abgebucht“, erklären die Werke dazu. Eintrittsgelder für Corona-bedingte Schließtage, die bei den Kunden bereits abgebucht wurden, „werden gutgeschrieben und bei der nächsten Abrechnung verrechnet“.

181 Mitarbeiter sind zurzeit bei den Stadtwerken Frankenthal beschäftigt. 37 sind es beim Tochterunternehmen Swifttec; sie kümmern sich vorwiegend um die Bäder- und Parkbetriebe. Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie in Deutschland habe man Vorbereitungen getroffen, um einen ausreichenden Bereitschaftsdienst auf jeden Fall sicherzustellen, berichtet Brünner. „Mit Beginn des Ausbruchs der Epidemie wurden Monteure voneinander getrennt und in mehreren Gruppen aufgeteilt“; Schlüsselpersonen mit Fokus auf den Bereitschaftsdienst würden seitdem „besonders geschützt und abgeschirmt“.

Mitarbeiter schützen

Auch mit anderen pfälzischen Versorgern stehen die Werke nach eigenen Angaben wöchentlich über eine Telefonkonferenz in Kontakt, um sich im Krisenfall gegenseitig unterstützen zu können. Aus Sicht von Christoph Bauer, dem technischen Bereichsleiter , gibt es aktuell keine Bedenken in Sachen Versorgungssicherheit – weder bei Energie noch bei Trinkwasser. Sollte es entgegen allen Erwartungen beim Trinkwasser irgendwann einmal größere Probleme geben, könnte über das bestehende Verbundnetz auch Wasser von den Technischen Werken Ludwigshafen eingespeist werden.

Um die eigenen Mitarbeiter zu schützen und auch die Verwaltung arbeitsfähig zu halten, haben die Werke „frühzeitig interne und externe Termine abgesagt“ und „die Mitarbeiter für anzuwendende Hygienemaßnahmen sensibilisiert“. Nicht nur das Kundenzentrum, sondern auch das Verwaltungsgebäude ist nun für Kunden und externe Gäste geschlossen. Melanie Brünner: „So sollen Infektionsketten durchbrochen und eine Erkrankung der Mitarbeiter auf der Arbeit so gut wie möglich verhindert werden.“ Viele Mitarbeiter arbeiteten zudem nun von zu Hause aus. Teams seien so wie im technischen Bereich voneinander getrennt worden.

„Stolz auf Mitarbeiter“

Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Bollheimer ist „begeistert“ darüber, wie die Mitarbeiter diese besonderen Herausforderungen angenommen haben. Klar sei, es gehe um viel: „Ohne Energie und Wasser bricht auch die zurzeit so wichtige medizinische Versorgung zusammen – ein Szenario, das um jeden Preis verhindert werden muss. Ich bin stolz, dass dies dank des außerordentlichen Engagements unserer technischen Mitarbeiter gewährleistet ist.“

Zudem gehe es darum, „die Stadtwerke so unbeschadet wie möglich durch die Krise zu führen“. Bollheimer: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung leisten hierbei großartige Arbeit. Nicht unerwähnt sollen in diesem Zusammenhang die Beschäftigten bleiben, die normalerweise in unseren Bädern arbeiten und uns nun mitunter in der Verwaltung unterstützen.“

Instandhaltungsarbeiten im Versorgungsnetz habe der Frankenthaler Versorger auf ein Minimum reduziert, erläutert Melanie Brünner. Das gelte insbesondere für Tätigkeiten mit Kundenkontakt. „Bereits begonnene Baumaßnahmen werden jedoch von unserer Seite weitergeführt.“

Beim Verbrauch nichts auffällig

Fragt man die Werke, ob sich beim Verbrauch Auffälligkeiten abzeichnen – etwa, weil nun mehr Menschen zu Hause bleiben und sich möglicherweise viel häufiger die Hände waschen, dann lautet die Antwort: nein. „Bisher haben die Stadtwerke keinen pauschalen Rückgang oder Anstieg des Strom- oder Gasverbrauchs der insgesamt circa 33.500 Strom- und circa 14.000 Gaszählpunkte im Versorgungsnetz feststellen können“, erklärt Brünner dazu. „Auch der Wasserverbrauch liegt nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.“

