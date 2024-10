Der interne Umzug der Abteilungen vom bisherigen Sitz der Stadtwerke in den benachbarten Neubau in der Wormser Straße ist im Großen und Ganzen abgeschlossen. Die Eröffnung des freundlichen Kundenempfangs im Foyer lässt aber weiter auf sich warten.

Sie wird nun in der ersten Novemberhälfte erwartet. Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte, müssten zuvor noch unvorhergesehene technische und organisatorische Details feinabgestimmt werden. Zudem seien wichtige Teile der Ausstattung des Kundenzentrums verzögert geliefert worden. „Durch die sorgfältige Vorbereitung wollen wir sicherstellen, dass der Umzug reibungslos abläuft und das Kundenzentrum sofort uneingeschränkt arbeitsfähig ist“, begründete die Sprecherin die wiederholte Verschiebung des ursprünglich avisierten Termins.

Dass das Herzstück der Stadtwerke, die Leitwarte, als letzte Einheit erst zum Jahresende in den Nachbarbau verpflanzt wird, war von Beginn an eingepreist worden. „Aufgrund ihrer Bedeutung für die Versorgung von Frankenthal und dessen Umland sind die Vorbereitungen umfangreicher“, erinnerte die Sprecherin. Die Planungen liefen auf Hochtouren und in enger Abstimmung zwischen Bauteam und externen Dienstleistern.

Das alte Kundenzentrum der Stadtwerke im angestammten Nachbarbau bleibt vom 15. bis 18. Oktober geschlossen. Damit stehe auch der Kassenautomat während dieser Zeit nicht zur Verfügung, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Mitarbeiter des Kundenzentrums sind während der Öffnungszeiten, also dienstags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr allerdings telefonisch erreichbar. Alternativ könnten Anliegen auch über die Stadtwerke-App oder das Kundenportal erledigt werden. In dringenden Fällen ist der technische Bereitschaftsdienst erreichbar unter 06233 602-222 (Gasnotruf) oder 602-444 bei allgemeinen Störungen.