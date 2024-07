Die Stadtwerke Frankenthal erhöhen zum 1. August die Preise für Trinkwasser. Wie der örtliche Energieversorger mitteilt, steigt der Bruttoarbeitspreis pro Kubikmeter Wasser dann um 40 Cent von bisher zwei Euro auf 2,40 Euro.

Der jährliche Bruttogrundpreis für Haushaltskunden mit einer Standardzählergröße klettert um 42,93 Euro auf 132,61 Euro. Auch der Grundpreis anderer Zählergrößen werde angehoben, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Volkmar Langefeld. Um das Trinkwassernetz auf einem hohen Qualitätsstandard zu halten, seien deutlich mehr Investitionen nötig als in den Vorjahren.

Er verweist auf die Serie an Wasserrohrbrüchen in Großniedesheim vor zwei Jahren und den Wasserrohrbruch auf der B9 im Oktober 2023. Zudem stünden aktuell Erneuerungen wichtiger Hauptleitungen an. Als weiteren Grund für die höheren Kosten des Unternehmens, die 2023 zu einem Defizit in der Wassersparte der Stadtwerke geführt hätten, nennt Langefeld den grundsätzlich zurückgehenden Wasserabsatz, wodurch die Betriebskosten stiegen.

Weil zur Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser eine aufwendige Infrastruktur vorgehalten werden müsse, sieht der Stadtwerke-Chef nach fünf Jahren mit stabilen Preisen „wirtschaftlichen Handlungsbedarf“. „Trotz der Erhöhung reihen wir uns im regionalen Vergleich der Städte immer noch im preislichen Mittelfeld der Wasserversorger ein“, sagt Langefeld.