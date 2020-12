„Spende statt Geschenke“ heißt das Motto der Stadtwerke Frankenthal auch in diesem Jahr zur Weihnachtszeit; mit 1500 Euro unterstützt das Unternehmen daher den Schullandheimverein Frankenthal. „Als Energieversorger vor Ort ist es ein Schwerpunkt unseres Marketings, neben Sport und Kultur auch soziale Einrichtungen zu unterstützen“, erklärt dazu Melanie Brünner, Pressesprecherin der Stadtwerke. Das Schullandheim in Hertlingshausen gehöre schon seit 1952 zu den beliebtesten pädagogischen Einrichtungen der Stadt Frankenthal. Auch von Vereins- und Jugendgruppen werde es besonders an Wochenenden genutzt. „Neben dem informellen Lernen vermittelt der Aufenthalt im Schullandheim auch Werte, Orientierung, Gemeinschaft und Naturerlebnis“, so Brünner. Die Weihnachtsspende soll laut Peter Fruth, Vorsitzender des Schullandheimvereins, für die Anschaffung weiterer Spielgeräte im Freien, die die Bewegung fördern, verwendet werden.