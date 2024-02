Für den Umzug der Mitarbeiter der Stadtwerke Frankenthal aus dem alten Verwaltungsgebäude in den benachbarten Neubau an der Wormser Straße gibt es offenbar noch keinen konkreten Termin. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage nennt das Versorgungsunternehmen die aktuell weiterhin noch nicht erfolgte Abnahme des rund zehn Millionen Euro teuren Bauwerks. Die sei Voraussetzung für dessen Nutzung. „Wir stimmen uns wegen der noch offenen Punkte mit dem Generalunternehmer ab“, teilen die Werke mit. Einige der zu klärenden Punkte seien jedoch sicherheitsrelevant. „Die Gespräche verlaufen konstruktiv und wir sehen dem Umzug positiv entgegen“, heißt es auf Anfrage. Ursprünglich sollte der Umzug im Oktober über die Bühne gehen, dann war ein Termin Ende Dezember im Gespräch. In die Diskussion um eine mögliche Nutzung des alten Gebäudes als Unterkunft für Asylbewerber seien die Stadtwerke derzeit nicht eingebunden. Eine Unternehmenssprecherin weist allerdings darauf hin, dass dafür ohnehin „umfangreiche Themen“ mit Blick auf Umbau und Sanierung der Immobilie zu klären seien. „Hier sind wir jederzeit gerne bereit, in einen konstruktiven Austausch mit der Stadt zu gehen“, betont sie. Andere konkrete Ideen für eine Nachnutzung des Gebäudes gebe es momentan nicht – allerdings „einige skizzenhafte Überlegungen“.