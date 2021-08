Neun junge Menschen beginnen in dieser Woche eine Ausbildung bei den Stadtwerken Frankenthal. Nach Angaben des kommunalen Energieversorgers sind vier Berufe vertreten. Zwei weitere Nachwuchskräfte absolvieren ein Duales Studium.

Industriekaufleute, Kaufleute für Büromanagement, Elektroniker für Betriebstechnik und Anlagenmechaniker sind unter den Neu-Azubis. Die Fachrichtungen Energiewirtschaft und Öffentliche Wirtschaft decken die beiden Studenten ab, so die Stadtwerke in einer Pressemitteilung.

Seminar in Altleiningen

Die Ausbildung starte in der letzten Woche der Sommerferien mit einem einwöchigen Einführungsseminar in der Jugendherberge in Altleiningen, das gemeinsam mit EWR in Worms, den Stadtwerken Grünstadt, der Energie Südwest in Landau und den Gemeindewerken Haßloch organisiert werde. Bei Vorträgen und Praxiseinheiten lernten die Azubis die Energiebranche und ihre Ausbildungsbetriebe näher kennen. Außerdem findet eine Fahrt durch die Versorgungsgebiete der Unternehmen statt, bei der Führungen durch Wasserwerke, Kläranlagen, Windparks oder Umspannwerke angeboten würden.

Durchdachtes Hygienekonzept

„Wir sind froh, dass wir das Format dank eines durchdachten Hygienekonzepts trotz der andauernden Corona-Pandemie durchführen können“, betont Volkmar Langefeld, Geschäftsführer der Stadtwerke, der Pressemitteilung zufolge. Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels sei das Engagement bei der Ausbildung ein wichtiger Teil der Strategie des Unternehmens.