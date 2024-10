Die Firma Aqua Service setzt im Auftrag der Stadtwerke Frankenthal GmbH die Prüfung von Wasserschiebern und Hydranten im Stadtgebiet fort. In der sechsten Phase, so heißt es in der Ankündigung des Versorgungsunternehmens, werden die Prüfungen von Montag, 28. Oktober, bis voraussichtlich Donnerstag, 31. Oktober, nördlich einer Linie von Lambsheimer Straße, Rathenaustraße und Richard-Wagner-Ring, westlich der Bahnlinie Worms-Frankenthal-Ludwigshafen sowie südlich der Heßheimer Straße zwischen Johann-Klein-Straße und dem Kreisel beim Krankenhaus in Richtung Heßheim durchgeführt.

Zur Prüfung der einzelnen Schieber und Hydranten müsse das Wasser für jeweils 5 bis 15 Minuten abgestellt werden, teilen die Stadtwerke mit. Genauere Angaben zu den betroffenen Straßen gibt es auf der Internetseite der Stadtwerke unter www.stw-frankenthal.de.