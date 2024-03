Seit Montag ist die Mörscher Straße zwischen Breitscheid- und Virchowstraße fürs Verlegen neuer Trinkwasserleitung und Stromkabel gesperrt. Wegen der Arbeiten im Auftrag der Stadtwerke Frankenthal können nach Darstellung der Verwaltung bis Ende April der Gehweg teilweise und die Fahrbahn komplett nicht genutzt werden. Eine Umleitungsstrecke sei ausgeschildert. Der zuvor gesperrte Bereich zwischen Franz-Nissl- und Pilgerstraße werde wieder für den Verkehr freigegeben. Die Sperrung hat Folgen für den Betrieb der Buslinie 464 Mörsch: Die Haltestellen Schillerschule 3 und Schlachthof werden nicht bedient. Die Busse fahren im genannten Zeitraum über Nachtweideweg und Ostring. Laut Stadt starten in den kommenden tagen noch weitere Baustellen: Fürs Aufstellen eines Krans sind am Dienstag, 5. März, von 8 bis 12 Uhr Gehweg und Fahrbahn vor dem Anwesen Birkenweg 1 in Mörsch voll gesperrt. In der kommenden Woche kommt bei Arbeiten an einer Dachrinne am Samstag, 13. März, 8.30 bis 18 Uhr, eine Lkw-Arbeitsbühne zum Einsatz. An der Ecke Mörscher Straße/Elisabethstraße und in der Elisabethstraße seien deshalb Sperrungen notwendig.