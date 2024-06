Die Firma Severin prüft ab Montag, 24. Juni, im Auftrag der Stadtwerke Frankenthal das Gas-Niederdrucknetz im Versorgungsgebiet. Die sechs bis acht Wochen dauernden Prüfungen beginnen laut den Stadtwerken in Beindersheim und werden danach in Großniedesheim, Kleinniedesheim, Heuchelheim und Bobenheim-Roxheim fortgesetzt, bevor die Frankenthaler Vororte und die Kernstadt an der Reihe seien. Für die Kontrolle der Hausanschlüsse benötige die Firma Severin für etwa zehn Minuten Zutritt zu den betreffenden Grundstücken, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke-Geschäftsleitung. Wohnungen müssten aber nicht betreten werden. Die Mitarbeiter könnten sich auf Anfrage ausweisen, so der Versorger.