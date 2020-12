Volkmar Langefeld wird im Frühjahr 2021 neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Frankenthal. Das hat das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Der 53-jährige Diplom-Kaufmann übernimmt zum 1. April die Geschäfte von Thomas Bollheimer, der auf eigenen Wunsch und „in bestem wechselseitigen Einvernehmen“ seinen Arbeitsvertrag vorzeitig beendet und Ende März 2021 ausscheidet. Langefeld ist nach Angaben der Werke seit 2017 Alleingeschäftsführer der Deutsche Industriegas (DIG) GmbH, eines konzernunabhängigen Energieversorgers mit Sitz in Mannheim. Zuvor war er 17 Jahre bei der ENBW-Gruppe in verschiedenen Führungspositionen tätig. Langefeld habe Gesellschafter und Aufsichtsräte „mit seiner Persönlichkeit, langjähriger Erfahrung in der Energiewirtschaft und Sicht auf die zukünftige Entwicklung unseres Stadtwerks von sich überzeugt“, zitieren die Werke ihren Aufsichtsratsvorsitzenden, Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Der künftige Stadtwerke-Chef freut sich „auf die neuen, herausfordernden Aufgaben und über das Vertrauen, das Gesellschafter und Aufsichtsräte in mich setzen“.