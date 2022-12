Das Kundenzentrum der Stadtwerke Frankenthal in der Wormser Straße bleibt bis einschließlich Freitag, 23. Dezember, wie gewohnt geöffnet. In der Zeit zwischen den Jahren – 27. bis 30. Dezember – können sich Kunden laut Mitteilung des Versorgungsunternehmens von Dienstag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, persönlich mit Fragen melden. Außerhalb dieser Öffnungszeiten sind die Werke zusätzlich von 13 bis 15 Uhr telefonisch unter 06233 602-100 erreichbar. Kontaktaufnahme ist zudem per E-Mail an kundenberatung@stw-frankenthal.de oder ganztägig über das Online-Kundenportal möglich. Ab Montag, 2. Januar, sei das Kundenzentrum wieder wie gewohnt geöffnet, so die Werke. In dringenden Fällen ist der technische Bereitschaftsdienst jederzeit erreichbar: Gasnotruf, Telefon 06233 602-222, allgemeine Störnummer, Telefon 06233 602-444.