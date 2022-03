Weil sie für die kritische Infrastruktur „Energie und Wasserversorgung“ zuständig sind, kommt den Stadtwerken Frankenthal auch in Pandemie-Zeiten eine wichtige Rolle zu. Um den Betrieb und die Versorgung sicherzustellen und zu verhindern, dass sich Mitarbeiter während der Arbeit mit Corona infizieren, bleibt das Kundenzentrum der Stadtwerke vorerst weiter geschlossen, teilt der Energieversorger mit. Kunden können ihre Anliegen weiterhin telefonisch unter der Nummer 06233 602100, per E-Mail an kundenberatung@stw-frankenthal.de oder über das Online-Kundenportal abwickeln. Wegen der Schließung des Kundenzentrums steht auch der Kassenautomat für Bareinzahlungen nicht zur Verfügung. Kunden werden gebeten, offene Teilbeträge zu überweisen. Mitte April soll das Kundenzentrum wieder öffnen.